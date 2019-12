Welche Rosendame kann Sebastian Preuss' Mama von sich überzeugen? Schon im September hatte Promiflash enthüllt: Der Kickboxer wird im kommenden Jahr bei Der Bachelor die begehrten Schnittblumen verteilen. Welche Ladys um das Herz des Sportlers kämpfen werden ist bisher zwar noch nicht bekannt – Tatsache ist aber: Die Auserwählte des Bachelors muss auch den Eltern-Test bestehen. Jetzt postet Basti ein Bild mit der Frau, die es bald zu beeindrucken gilt.

"Mamutschka, ich liebe dich", schreibt der Sportler auf Instagram zu einem Bild von sich und seiner Mutter. Mit dem Hashtag #dubistdiebeste betont der zukünftige TV-Kavalier noch mal, wie wichtig ihm sein Elternteil ist. Ob Sebastian auch in Sachen Liebe Wert auf die Meinung seines Elternteils legt? Immerhin lernen die Girls bekanntlich kurz vor der großen Entscheidung die Familie des Rosen-Verteilers kennen.

Vorgänger-Bachelor Andrej Mangold (32) hatte beispielsweise vor dem Finale noch einmal ein beratendes Gespräch mit seiner Mama geführt. "In Mexiko hat sie mich am nächsten Tag angerufen und mir gesagt: 'Gestern war ich so hin- und hergerissen, aber ich weiß ganz genau, was du machst'", erzählte der Basketball-Star damals. Unter dem Post seines Kollegen stimmt er nun zu: "Mamas sind die Besten."

Instagram / sebastianpreuss Bachelor Sebastian Preuss

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss 2019 im Urlaub

Instagram / dregold "Der Bachelor" Andrej Mangold und seine Mama Monika

