Doppelt Mama fragen hält besser! Seit vergangenem Mittwoch ist es gewiss: Der diesjährige Bachelor alias Andrej Mangold (32) verschenkte seine letzte Rose und seine tiefen Gefühle an Jennifer Lange – und schickte Evanthia Benetatou mit einem gebrochenen Herzen nach Hause. Zuvor stellte Andrej seine Damen aber noch seiner Mama Monika vor, die sich jedoch in der Show nicht so richtig auf eine der beiden Anwärterinnen festlegen wollte. Jetzt verriet der Basketballer allerdings: Er suchte kurz vor der finalen Entscheidung noch mal Hilfe bei Mutti – per Telefon beplauderten die beiden seine End-Wahl im Privaten!

Das erzählte der ehemalige Junggeselle in der After-Show Jetzt reden die Frauen. Nach dem Kennenlernen griff sein Elternteil erneut zum Hörer – schließlich habe es zuerst etwas Zeit gebraucht, um die Situation sacken zu lassen. Die Nacht zwischen Kennenlernen und Entscheidungstag sorgte bei Monika für eine klarere Sicht auf die Dinge: "In Mexiko hat sie mich am nächsten Tag angerufen und mir gesagt: 'Gestern war ich so hin- und hergerissen, aber ich weiß ganz genau, was du machst'", gab der Sportler das Gespräch wieder. Als Andrej ihr den Namen seiner Herzdame verriet, machte sich Erleichterung bei Mama Mangold breit. Sie habe demnach entgegnet: "Absolut richtig. Ich wusste es!"

Für Andrej ist diese Gedankenübertragung nichts Neues! Er verriet, dass Monika andauernd den richtigen Riecher in Sachen Gefühlsleben ihres Sohnes hat: "Und das Witzigste ist, ich habe zu meiner Mutter so eine enge Verbindung. Das ist so ein Mutterinstinkt: Manchmal ruft sie mich aus dem Nichts an und fragt mich: 'Geht's dir gut? Ich habe irgendwie schlecht geschlafen'", offenbarte er ebenfalls in der Sendung.

