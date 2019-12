Date-Pleite bei Prince Charming! In der aktuellen Folge des ersten homosexuellen Dating-Formats Deutschlands ging es wieder ordentlich zur Sache: Mit Aaron Koenigs und Simon Goga durften sich gleich zwei Kandidaten über intime Einzeldates mit mehr oder weniger Romantik inklusive freuen. Auch Alexander Gutbrod hatte auf Zweisamkeit mit Nicolas Puschmann gehofft – doch der Traumprinz versetzte den Besitzer einer Parfum-Firma eiskalt!

Das Problem entstand bereits am ersten Tag der sechsten Episode: Nachdem der Gay-Bachelor seine beiden Auserwählten zum Solo-Treffen eingeladen hatte, suchte auch Alex das Gespräch mit dem gebürtigen Hamburger: "Ich hoffe, dass wir einfach vielleicht morgen die Zeit haben, so einen Moment zu haben!" Nicolas zeigte darauf keine eindeutige Reaktion – doch sein Gegenüber deutete dies trotzdem als Date-Zusage! "Er hat gesagt – wenn ich das richtig verstanden habe –, dass das morgen ziemlich wahrscheinlich mein Tag ist!", freute sich Alex.

Und so putzte sich das Malemodel am folgenden Tag frühmorgens heraus: Frisch geduscht, frisiert und in Schale geworfen wartete Alex im Garten der Villa, bereit für den Prinzen – der jedoch nicht kam. Nach einiger Zeit fiel dann auch ihm auf, dass er Nic eventuell falsch verstanden hatte.

TVNOW Alexander Gutbrod und Nicolas Puschmann bei "Prince Charming"

TVNOW Alexander Gutbrod bei "Prince Charming"

TVNOW "Prince Charming"-Kandidat Alex

