Herzogin Kate (37) ganz leger! Noch am Dienstagabend begrüßte die britische Royal beim NATO-Empfang internationale Staatsoberhäupter wie US-Präsident Donald Trump (73) oder die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (65). Dem Anlass entsprechend warf sich die Frau von Prinz William (37) ordentlich in Schale und bezauberte die Gäste in einem eleganten, grünen Abendkleid. Einen Tag später ging es für Kate auf eine Weihnachtsbaumfarm und dafür tauschte sie ihr schickes Dress gegen einen deutlich entspannteren Look ein.

Verschiedene Bilder zeigen die 37-Jährige, wie sie die zahlreichen Christbäume fachmännisch untersucht! In einer roten Daunenjacke, einem grünen Pullover, einer Jeans und festem Schuhwerk nahm die Dreifach-Mama die Tannen ganz genau unter die Lupe – mit tatkräftiger Unterstützung: Um sie herum versammelten sich viele Kinder, die ihr offenbar klare Anweisungen zur Auswahl des perfekten Weihnachtsbäumchens gaben.

Anlass des Ausflugs war jedoch nicht etwa die Suche nach einem Baum für den Kensington Palast, sondern ein neues Charity-Projekt der Herzogin. Mit dem Besuch der Peterley Manor Farm startete für Kate die Schirmherrschaft der Family Action, einer Wohltätigkeitsorganisation, die bedürftige Familien unterstützt. "Ihre Majestät, die Königin, hat die Schirmherrschaft an die Herzogin übergeben, die die Rolle seit über 65 Jahren innehat. Ihre Majestät übernahm 1953 die Schirmherrschaft von Queen Mary", erklärte der Kensington Palast in einem offiziellen Statement.

Herzogin Kate beim NATO-Empfang im Buckingham Palace, Dezember 2019

Herzogin Kate im Dezember 2019

Herzogin Kate im britischen Great Missenden

