ESC-Star Guy Sebastian führt eine Bilderbuch-Ehe: Der Sänger, der 2015 für seine Heimat Australien beim Eurovision Song Contest 2015 in Wien angetreten war, ist bereits seit 2008 mit seiner Frau Jules verheiratet. Das Paar hat außerdem zwei Söhne: Hudson und Archer. Guy und Jules hatten jedoch keinen leichten Start in ihre Ehe: Ausgerechnet in den Flitterwochen hatte die Blondine erfahren müssen, dass ihr Bruder verstorben war.

Im Interview mit Now To Love sprach Guy jetzt über den furchtbaren Schicksalsschlag. "Es war vier Tage nach unserer Hochzeit. Wir waren in unserem Honeymoon in Rom, als wir den Anruf erhielten", erinnerte sich der Sänger zurück. Der Bruder seiner Frau habe an einer psychischen Erkrankung gelitten, erklärte er zusätzlich. "Ich denke nicht, dass man sich je von so einer Sache erholt. Es nur zu erwähnen, macht Jules völlig fertig", führte er im Gespräch mit dem Magazin aus.

Als wäre dieser Todesfall nicht tragisch genug, verlor Guy Sebastian vergangenes Jahr noch seinen Freund und Musikerkollegen Luke Liang, der Selbstmord beging. Diesen Verlust versuchte er, mit dem Song "Choir" zu verarbeiten. "Mir haben so viele Leute geschrieben, die selbst psychische Probleme haben oder einen Menschen verloren haben, dass das Lied ihnen beim Trauern geholfen habe", berichtete der 38-Jährige.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

