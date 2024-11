Comeback-Chance: Kehrt Keith Urban zu "The Voice" zurück?

Keith Urban (57) könnte bald zu "The Voice Australia" zurückkehren, nachdem Guy Sebastian kürzlich seinen Ausstieg aus der Show bekannt gegeben hat. Der 57-jährige Country-Superstar saß zuletzt vor zwei Jahren in dem berühmten roten Stuhl als Coach. Berichten der Daily Mail zufolge steht Keith einer Rückkehr zu der beliebten Castingshow offen gegenüber. Außerdem empfindet er Sehnsucht nach Australien: Ehefrau Nicole Kidman (57) und er würden gerne mehr Zeit in der Heimat der beiden verbringen.

Ein Insider verriet gegenüber Yahoo Lifestyle, dass Keith nicht abgeneigt sei, wieder Teil der Jury zu werden. "Als er gefragt wurde, ob er zurückkehren würde, hat Keith nicht Nein gesagt", berichtete die Quelle. "Er sagte auch, dass er es vermisst, in Australien zu sein und bei 'The Voice' zu coachen." Darüber hinaus plant der Sänger für das nächste Jahr eine große Tour durch Australien. Sollte sich dies mit den Dreharbeiten zur Show überschneiden, könnte dies die ideale Gelegenheit für seine Rückkehr sein.

Keith und Nicole sind seit 2006 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter. Die Familie verbringt viel Zeit in den USA – doch Australien bleibt für sie ein wichtiger Ort. Keith begann seine Karriere in Down Under, bevor er international bekannt wurde und sich einen Namen in der Country-Musik machte. Seine Verbindung zu "The Voice Australia" reicht bis ins Jahr 2012 zurück, als er erstmals als Coach in der Show auftrat. Seine Anhängerschaft würde sich sicherlich über ein Comeback des sympathischen Musikers freuen, der nicht nur durch seine Musik, sondern auch durch seine Bodenständigkeit und Nähe zu den Fans begeistert.

Getty Images Guy Sebastian in Sydney, August 2016

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman und Keith Urban im Juni 2024

