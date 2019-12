Weihnachtsstimmung im Hause Kusmagk! Durch die Teilnahme von Peer (44) bei der TV-Sendung Dancing on Ice ist der zweifache Papa momentan zeitlich sehr eingeschränkt und viel unterwegs. Auf seine Frau Janni (29) kann er sich jedoch voll und ganz verlassen, sie übernimmt in diesem Zeitraum den Großteil der Erziehung der gemeinsamen Kinder Emil-Ocean (2) und Yoko. Kürzlich jedoch konnte die Familie gemeinsam mit Papa Peer einen entspannten, vorweihnachtlichen Tag genießen!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Janni am vergangenen Mittwoch ein Foto, das sie mit ihrer süßen Rasselbande zeigt. Sichtlich gut gelaunt steht die gesamte Familie in der Küche und backt die ersten Weihnachtskekse in diesem Jahr. Seit Langem konnte die Familie mal wieder einige gemeinsame Stunden verbringen, da Peer wegen seiner intensiven Trainingsphasen für die Promi-Eislaufshow ansonsten nur selten zu Hause ist. Passend zu der Adventszeit ließ Janni ihren Followern ein stimmungsvolles Zitat da: "Und plötzlich funkelten die Sterne, es duftete nach Plätzchen."

Doch der Tag mit ihrem Mann ging für Sportlerin viel zu schnell vorbei: "Wir haben heute mal zusammengerechnet, insgesamt hatten wir seit dem Sommer drei freie Tage, da die Wochenenden auch immer trainiert wurde." Auch, wenn Peer sich nach dem Backen wieder auf dem Weg zum Training nach Köln machen musste, war es dennoch schon "ganz weihnachtlich" im Hause Kusmagk geworden.

Instagram / jannihonscheid Janni und Peer Kusmagk

Anzeige

cindyu.kayfotografie Emil-Ocean, Yoko, Janni und Peer Kusmagk

Anzeige

Christoph Hardt / Future Image / ActionPress Janni und Peer Kusmagk im "Dancing on Ice"-Studio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de