Damit hätte vor der aktuellen Queen of Drags-Folge wohl niemand gerechnet: Katy Bähm (26) musste die Heimreise antreten! Am heutigen Abend stand die Talentshow für Travestie-Künstler ganz im Motto der größten Diven der Musikgeschichte. Die Dragqueens performten auf der Bühne im Style ihrer berühmten Vorbilder. Katy konnte die Jury letztlich aber nicht von sich überzeugen und musste ihre Koffer packen. Die Konkurrenz macht dieser Rauswurf nicht traurig: Kurz nach dem Exit feiern sie ausgelassen.

"Wir freuen uns nicht, dass Katy weg ist, weil es wird im Haus echt ungewohnt – es wird wirklich ruhig", erklärt Aria Addams (22) in der Mädels-Villa mit leicht ironischem Unterton. In der Vergangenheit waren die Ladys bereits des Öfteren mit der ausgeschiedenen 27-Jährigen zusammengeraten. Neben einem fiesen Glitzerstreit sorgte zuletzt auch die Bettenverteilung für heftige Diskussionen zwischen Katy und ihren Mitstreiterinnen. Während Aria sich wenigstens einen netten Abschiedsgruß an die Beauty abringen lässt, kann es Yonce Banks kaum erwarten die Ex-Teilnehmerin endlich loszuwerden und schlägt entschlossen die Autotür zu.

Jurorin Heidi zeigte sich von der Entscheidung hingegen ziemlich geschockt. Dass die Inhaberin eines Perückenshops nach der Punktevergabe auf der Abschussliste stehen würde, hatte das Model nicht erwartet. Grund zur Freude gab es hingegen für Yonce, die sich erneut den Titel der "Queen of the Week" schnappen konnte.

Instagram / katybaehm Katy Bähm, "Queen of Drags"-Teilnehmerin

© ProSieben/Martin Ehleben Aria Addams in der dritten Episode von "Queen of Drags"

ProSieben/ Boris Breuer Yonce Banks, Teilnehmerin bei "Queen of Drags"

