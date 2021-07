Begeistert Katy Bähm (27) ihre Fans mit diesem Look – oder hat sie mit diesem Style eher ins Klo gegriffen? Die Berliner Dragqueen zeigt sich in den sozialen Medien immer wieder mit glamourösem Make-up und aufwendig gestylten Perücken. Und auch in der TV-Show Queen of Drags begeisterte die Beauty die Jury rund um Heidi Klum (48). Jetzt wagte sie allerdings ein haariges Experiment: Katy präsentierte ihrer Community jetzt eine außergewöhnliche Vokuhila-Perücke!

"Ich arbeite momentan viel an neuen kreativen Styles. Irgendwie langweilt mich alles nur noch", betonte Katy jüngst auf dem Facebook-Account ihres Labels bähmbähmwigs. Deshalb ließ sich die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin einen besonders ausgefallenen Look einfallen: Auf dem Foto posiert die Beauty mit einer gräulichen Vokuhila-Perücke – die Haare sind also vorne kurz und am Hinterkopf lang.

Und was sagen Katys Fans zu dem Vokuhila-Look? In der Kommentarspalte gingen die Meinungen der Community stark auseinander. "Geil, erinnert mich an Raja Gemini", schwärmte beispielsweise ein Fan. Ein anderer Nutzer war hingegen nicht so begeistert: "Oh, no. Furchtbar." Jetzt seid ihr gefragt: Wie gefällt euch Katys Vokuhila-Look?

Instagram / katybaehm Katy Bähm, einstige "Promi Big Brother"-Kandidatin

Instagram / katybaehm Katy Bähm, TV-Star

Instagram / katybaehm Katy Bähm im Mai 2021

