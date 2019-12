David Hasselhoff (67) setzt auf einen neuen Look! In der Action-Serie Knight Rider waren es sein sprechender Sportwagen K.I.T.T und seine volle Lockenpracht, die ihn in den 80ern zum Weltstar avancieren ließen. Auch in der Kult-Serie Baywatch blieb The Hoff, wie ihn seine Fans nennen, seiner gewellten Haarmatte treu – und das bist heute. Nun wurde der Schauspieler mit einem schick gestutzten Schnauzbart ganz galant im Dandy-Outfit in London gesichtet! Woher der Sinnes- und Style-Wandel?

Der US-Amerikaner steht derzeit in London im Savoy Theater auf der Bühne. In dem Musical "9 to 5" von Dolly Parton (73) ist The Hoff bis 8. Februar 2020 zu sehen. Der Sänger spielt die Rolle von Franklin Hart Junior, einem sexistischen Unternehmens-Chef. Dieser wird schließlich von Doralee, Violet und Judy entführt – drei Frauen, die sich die tyrannischen Methoden ihres Arbeitgebers nicht mehr bieten lassen wollen. Laut London Theatre Direct soll David das Musikstück im Juni das erste Mal in London gesehen haben und es begeistert als "hofftastic" bezeichnet haben. Für den US-Amerikaner mit deutschen Wurzeln musste der Darsteller Brian Conley weichen, dessen Rolle er in dem Stück direkt übernommen hatte.

Gut möglich, dass sich David den neuen Schnauzbart-Look wegen seiner derzeitigen Musical-Rolle zugelegt hat. Jedenfalls kann er sich in seinem grauen Dandy-Outfit mit Hut, Schal und Schnauzer sehen lassen – The Hoff als eleganter Gentleman.

