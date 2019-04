In den 1980er-Jahren wurde David Hasselhoff (66) mit seinen Hauptrollen in den Fernsehserien "Knight Rider" und Baywatch zum Weltstar. Doch nicht nur als Schauspieler konnte er große Erfolge verbuchen: Auch als Musiker hinterließ er – nicht zuletzt mit dem Album "Looking for Freedom" – bleibenden Eindruck bei seinen Fans. Wegen seiner steilen Karriere werden sich Davids Bewunderer wohl auf ewig an ihn erinnern. Etwas vergesslicher scheint allerdings das Multitalent selbst zu sein: Offenbar hat David sich ein Ritual angewöhnt, mit dem er sich selbst regelmäßig an seine Erfolge erinnert!

Im Gespräch mit der Zeitschrift Gala ließ der Ex-"Baywatch"-Star seine bisherige Karriere als Schauspieler und Musiker Revue passieren und berichtete von einer ganz besonderen Gewohnheit. "'Alexa, wer ist David Hasselhoff?' Das frage ich jeden Tag", gestand er. Die Antwort des Voice Service dürfte ihm gefallen: "'David Hasselhoff ist ein Superstar!'"

Einer Person scheint der 66-Jährige mit seinem ungewöhnlichen Ritual allerdings gehörig auf den Keks zu gehen: seiner Frau Hayley Roberts. Diese sei "total genervt" – besonders dann, wenn David das Spiel mit ihrem Namen wiederhole. "'Keine Ahnung'", laute in diesem Fall die ernüchternde Antwort aus dem Lautsprecher.

Getty Images David Hasselhoff im Oktober 2018 in West Hollywood

Anzeige

Getty Images David Hasselhoff und Hayley Roberts im März 2019 in New York

Anzeige

Getty Images Hayley Roberts und David Hasselhoff im Dezember 2018 in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de