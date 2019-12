Ging ihr das Training dann doch zu weit? Amy Schumer (38) ist seit Mai 2019 Mutter eines Sohnes. Um ihren After-Baby-Body hat die Schauspielerin nie einen Hehl gemacht und zeigte sich kurz nach der Geburt sogar in Krankenhaus-Unterwäsche. Mittlerweile trainiert die Kinoheldin aber fleißig und hat dafür eine Personal-Trainerin engagiert – die sie jetzt ziemlich aufs Korn nahm: Wegen zu harter Work-outs drohte Amy ihrer Trainerin mit einem Anwaltsschreiben!

Was jetzt vielleicht ziemlich hart klingt, war natürlich alles nur ein riesengroßer Scherz, wie Amy via Instagram aufklärte. "In meinem Podcast erwähnte ich diese Woche, dass ich meinen Anwalt einschalte, damit er eine Unterlassungserklärung an meine Trainerin schreibt, weil die Trainingseinheiten zu schwer waren", kommentierte die 38-Jährige ein Bild dieses Schreibens. In dem Dokument führt der Rechtsanwalt der "I Feel Pretty"-Darstellerin einige schlagkräftige und ziemlich witzige Gründe zur Trainingsverweigerung auf.

So geht aus dem Schriftstück hervor, dass "Ms. Schumer dazu gezwungen wurde, extreme, physische Übungen auszuführen" und das vermeintlich gegen ihren Willen. Demnach könne sie aufgrund der körperlichen Anstrengung und der Schmerzen danach keine täglichen Aufgaben mehr erledigen, geschweige denn ihr Baby hochheben.

Dass Amy damit ihren Coach nur pranken wollte, machte sie im Netz aber ganz deutlich. So fand sie in ihrem Insta-Beitrag noch einige liebe Worte für ihr Fitnessvorbild. "AJ ist eine tolle Trainerin. Sie ist der Grund, warum ich mich so stark und gut fühle. Durch sie habe ich mich von meinem Bandscheibenvorfall und meinem Kaiserschnitt erholt", schrieb die Mutter eines Sohnes abschließend.

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Schauspielerin

Getty Images Amy Schumer, Schauspielerin

Getty Images Amy Schumer und ihr Partner Chris Fischer

Getty Images Amy Schumer im November 2019



