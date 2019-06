After-Baby-Body? Amy Schumer (38) hat keinen Bock auf Beauty-Druck! Die blonde Schauspielerin ist am 5. Mai 2019 zum ersten Mal Mama geworden. Zusammen mit ihrem Ehemann Chris Fischer begrüßte sie ihr Söhnchen Gene auf der Welt. Seit der Geburt sieht man Amy immer wieder bei Spaziergängen mit ihrer kleinen Familie, bei denen sie stets zeigt: Sie liebt ihre Mamakurven. Jetzt bot Amy den Paparazzi jedoch einen ganz besonders tiefen Einblick.

Die Schnappschussjäger erwischten die "I Feel Pretty"-Darstellerin am vergangenen Mittwoch in New York City beim Joggen, wie Hollywood Life berichtet. Das TV-Gesicht trug ganz sportlich eine Laufhose, ein schlichtes T-Shirt und eine Cap, alles in Schwarz. Als die Paparazzi näher kamen, blieb Amy stehen, hob ihr Oberteil und zog den Hosenbund vorne etwas hinunter. Damit gab sie freie Sicht auf ihre Kaiserschnittnarbe! Dazu setzte sie ein breites Grinsen auf und formte mit ihren Fingern das Peace-Zeichen. Ganz klar, diese Frau liebt ihren After-Baby-Body wie er ist – mit allen Kurven und Narben.

Auf den zweiten Blick fällt auch die Unterwäsche der Schauspielerin ins Auge: Amy ist seit der Geburt ihres Söhnchens ein riesiger Fan der Unterhosen, die sie im Krankenhaus bekam. Sie will sie auch in naher Zukunft noch weiter tragen, wie sie jüngst verriet. Auf Instagram veröffentlichte Amy nun selbst die besagten Paparazzi-Aufnahmen und schrieb: "Es tut mir wirklich leid, wenn sich jemand von meiner Klinikunterwäsche auf den Schlips getreten fühlt. Wobei, eigentlich mache ich nur Spaß." Es interessiert die frisch gebackene Mama also kein bisschen, ob die Leute die Wahl ihrer Schlüpfer akzeptieren oder nicht.

KAT / MEGA Schauspielerin Amy Schumer 2019 in New York

