Was für ein heißer After-Baby-Body! Inci Elena Sencer (26) ist zweifache Mutter. Erst vor einem Jahr hatte das ehemalige Bachelor-Babe sein jüngstes Kind zur Welt gebracht. Im Netz gibt das TV-Sternchen ihren Fans seitdem Einblicke in ihren Eltern-Alltag und zeigt dabei auch, dass nicht immer alles nur nach Plan läuft. Nun ließ Inci ihre Community aber an einem besonders freudigen Ereignis teilhaben: Sie hat ihr Traumgewicht wieder erreicht!

Auf Instagram veröffentlichte Inci dazu zwei Fotos von sich in Dessous. Das erste zeigt sie aktuell, das zweite ist vor rund einem Jahr entstanden: "Ich wollte euch voller Stolz zeigen, was mein Körper geleistet hat und wie er jetzt aussieht", kommentierte sie ihren Post und fügte hinzu: "Ich habe meine zwei Prinzessinnen auf die Welt gebracht und mein Körper hat zwei Jahre wirklich tolle Arbeit geleistet." Trotzdem sei es ihr immer wichtig gewesen, sich wieder wohl in ihrem Körper zu fühlen. "Nun ist es soweit!", freute sich die Beauty.

Dass Inci wieder richtig zufrieden mit ihrem Body ist, wird beim Anblick des neuen Fotos sofort klar. Und auch ihren Followern entgeht ihr neues Körpergefühl nicht – viele wünschten sich, auch so eine definierte Form zu haben. Als hätte Inci es geahnt, richtete sie sich in ihrem Beitrag dann auch an ihre Supporter und schreibt: "Die Hauptsache ist, dass ihr euch wohlfühlt. Nur du steckst in deinem Körper! Was andere über dich denken, sollte dir wirklich egal sein."

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, Reality-Star

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, TV-Star

Instagram / inci.sencer Inci Elena Sencer mit ihren Kindern

