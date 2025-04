Mit Werbespot: So begann Jack Black seine Schauspielkarriere

Jack Black (55), bekannt aus Filmen wie "School of Rock" und "Jumanji", startete seine Karriere auf überraschende Weise. Bereits mit 13 Jahren war der heutige Schauspiel-Star Teil eines Werbespots für das Atari-Videospiel "Pitfall!" aus dem Jahr 1982, wie er kürzlich in "The Tonight Show" offenbarte. In dem Clip kündigte der junge Jack mit überschwänglicher Begeisterung Abenteuer im Spiel an, darunter "Riesenskorpione und menschenfressende Krokodile". Der Spot, der damals als Promotion für den Spieleentwickler Activision entstand, markierte den Beginn einer beachtlichen Karriere.

Der Werbespot markierte den Beginn einer bemerkenswerten Karriere, die besonders eng mit Videospielen verbunden ist. Mit Sprechrollen in "Der Super Mario Bros. Film" und "Borderlands" sowie Kinofilmen wie den beiden "Jumanji"-Abenteuern, in denen ein magisches Videospiel die Handlung bestimmt, hat Jack immer wieder eine Verbindung zwischen Schauspielerei und Gaming geschaffen. Aktuell feiert er mit dem Film "Ein Minecraft Film" riesige Erfolge an den Kinokassen – in diesem Streifen tritt er Seite an Seite mit Jason Momoa (45) auf. Jack hat eine ausgeprägte Leidenschaft für Games: Vor einigen Jahren spielte er "Pitfall!" erneut und sprach dabei über den Hype, den das Spiel Anfang der 1980er-Jahre auslöste. Über vier Millionen Mal wurde das Spiel damals verkauft.

Abseits seiner Filmrollen zeigt sich Jack regelmäßig als vielseitige und humorvolle Persönlichkeit. Mit seiner Band Tenacious D tourt der Schauspieler seit Jahren auch musikalisch äußerst erfolgreich und hat sich eine treue Fangemeinde aufgebaut. Zudem begeistert er mit seinem YouTube-Kanal "JablinskiGames", auf dem er Gaming und Comedy vereint. Jack, der schon früh mit seinen kreativen Talenten glänzte, hat im Laufe seiner Karriere bewiesen, dass er immer wieder neue Wege findet, seinen Fans Freude zu bereiten – eine Leidenschaft, die bereits mit seinem ersten Job, dem "Pitfall!"-Werbespot, deutlich wurde.

Getty Images Regisseur Jared Hess und der "Ein Minecraft Film"-Cast bei der Weltpremiere in London, März 2025

Getty Images Jack Black, Schauspieler

