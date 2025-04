Sitcom-Star sollte Jack Blacks Rolle in "Minecraft" spielen

Jack Black (55) begeistert aktuell die Kinobesucher in seiner Rolle als Steve in "Ein Minecraft Film". Doch wie der Newsletter Puck enthüllt, war der Schauspieler aus "School of Rock" ursprünglich gar nicht für diese Rolle vorgesehen. Stattdessen sollte der britische Sitcom-Star Matt Berry, bekannt aus Serien wie "The IT Crowd" und "What We Do in the Shadows", die Hauptrolle übernehmen. Aufgrund von Terminkonflikten, die durch den Hollywood-Streik 2023 verursacht wurden, musste Matt jedoch absagen.

Matt konnte trotz des Ausfalls dennoch kurz Teil des Projekts bleiben: In einer kurzen Szene in der englischsprachigen Version des Films übernimmt er die Stimme eines Dorfbewohners. Das Bekanntwerden des Schauspielertauschs löste auf Social-Media-Plattformen wie X eine Debatte unter Fans aus. Viele waren der Meinung, dass Matt mit seinem unverkennbaren Humor und markanten Stil besser für die Rolle geeignet gewesen wäre. Besonders die Szene, in der die Figur Steve "Chicken Jockey" ruft – benannt nach einem seltenen Phänomen im Spiel "Minecraft", bei dem ein Baby-Zombie auf einem Huhn reitet –, entfacht hitzige Diskussionen. Ein User schrieb, er sei "hin- und hergerissen zwischen 'Matt Berry ist zu gut dafür' und 'Ich will ihn Chicken Jockey sagen hören'".

Jack, der sich in seiner Karriere bereits als Schauspieler, Musiker und Entertainer einen Namen gemacht hat, durfte sich an der Rolle des Steve dennoch versuchen. Seine Darstellung im Film wurde von manchen Kritikern unter anderem als "übertrieben" bezeichnet. Das tat dem Erfolg des Films jedoch keinen Abbruch: Seit seiner Premiere ist "Ein Minecraft Film" ein riesiger Erfolg und hat weltweit bereits über 502 Millionen Euro eingespielt.

Getty Images Matt Berry im Interview, 2024

Getty Images Regisseur Jared Hess und der "Ein Minecraft Film"-Cast bei der Weltpremiere in London, März 2025

