Der Aufenthalt in der Wildnis entlockt Caitlyn Jenner (70) die größten Geheimnisse! So plaudert die US-Amerikanerin im britischen Dschungelcamp immer wieder aus dem Nähkästchen. Jetzt ging es sogar um den Jahrhundertprozess von O.J. Simpson (72). Der NFL-Spieler musste sich 1994 wegen Doppelmordes vor Gericht verantworten, nachdem seine Ex-Frau Nicole (55) Simpson und ihr Liebhaber Ronald Goldman erstochen vor ihrem Haus aufgefunden worden waren. Warum glaubt Dschungel-Kandidatin Caitlyn, Insiderwissen dazu parat zu haben?

Im "Dschungelcamp" verriet Caitlyn laut Just Jared pikante Details zum O.J.-Fall, der zwischen 1994 und 1995 verhandelt wurde und weltweite Beachtung fand. "Ich habe Nicole zwei Tage vor ihrer Ermordung gesehen. Sie war Kris' beste Freundin, wir waren mittendrin", erklärte sie ihren persönlichen Bezug, denn damals war Caitlyn noch ein Mann und mit Kris verheiratet. "Es war eine schlechte Zeit für uns alle, sehr schwierig. Wir wussten, was passiert ist und der Prozess war ein Witz", gab sie im Camp preis. Und erzählte außerdem: "Als das Urteil verkündet wurde, drehte sich Kris zu mir um und sagte: 'Wir hätten von Anfang an auf Nicole hören sollen, sie hatte recht.'"

Damals war Caitlyn seit drei Jahren mit Kris verheiratet, die sich 1991 von dem Anwalt Robert (32) scheiden ließ. Dessen Trauzeuge bei der früheren Eheschließung mit Kris war O.J. höchstpersönlich gewesen! Ab 1994 vertrat Robert dann als Anwalt den Ex-Football-Star im Mordprozess. 1995 wurde O.J. vom Vorwurf des Mordes an seiner Ex-Frau Nicole Simpson und ihrem Freund Ronald Goldman überraschend freigesprochen.

Getty Images Anwalt Robert Kardashian mit O.J. Simpson im Mai 1995 vor Gericht

Getty Images O.J. Simpson im Juli 2017

SIPA PRESS Caitlyn Jenner im September 2019

