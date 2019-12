Was ist nur mit Madonna (61) los? Die Queen of Pop befindet sich aktuell auf großer Tour, um mit Fans auf der ganzen Welt ihr 14. Album zu feiern. Ende November sagte die "Like a Virgin"-Interpretin jedoch ihre drei Auftritte in Boston aufgrund starker Schmerzen ab – sie wolle sich jetzt erst einmal schonen. Eine Social-Media-Pause gönnt sie sich aber nicht: Madonna veröffentlichte nun mehrere Videos, die einen Teil ihrer Community ziemlich verstört hat.

Auf Instagram teilte die 61-Jährige mit ihren Followern ein Video von der Eigenbluttherapie, die sie an sich vornehmen ließ, um schnellstmöglich wieder fit zu werden. Bei der sogenannten Autohämotherapie wird dem Patienten Blut entnommen und anschließend wieder injiziert. Während dieser Behandlung wichen Madonnas Zwillingstöchter Stelle und Estere ihr nicht von der Seite. Außerdem zeigen die Clips, wie für die Musikerin währenddessen gesungen und meditiert wurde. "Habe mich großartig danach gefühlt", resümierte die Künstlerin.

Neben zahlreichen Genesungswünschen waren einige Fans aber auch verwirrt von den intimen Aufnahmen: "Okay, ich bin ein bisschen traumatisiert" oder "Was zur Hölle machen sie mit dir?", lauteten nur zwei skeptische Kommentare. Die Behandlung scheint jedoch erfolgreich gewesen sein: Am Samstag möchte Madonna ihre "Madame X"-Tour in Philadelphia fortsetzen.

Getty Images Madonna beim Eurovision Song Contest 2019

Getty Images Madonna bei den GLAAD Media Awards 2019

Getty Images Madonna, Sängerin

