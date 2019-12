Hat Selma Blair (47) etwa ihren Mr. Right gefunden? Die Schauspielerin kämpft momentan gegen ihre Multiple-Sklerose-Erkrankung – dabei immer an ihrer Seite: Ihr Partner David Lyons. Der Produzent und die "Eiskalte Engel"-Darstellerin sind seit vergangenem Jahr ein Paar und zeigen ihre innige Verbundenheit auch immer wieder in der Öffentlichkeit. Könnte es jetzt sogar sein, dass die Turteltauben den nächsten Beziehungsschritt gewagt haben? Zumindest funkelt an Selmas Hand ein großer Klunker!

Am Donnerstag geriet Selma beim Bummeln in West Hollywood vor die Linse der Fotografen. Neben ihrem lässigen Streetstyle aus einem schwarzen Sweatshirt, knöchellanger Jeans und glänzenden Mokassins stach ein Detail ganz besonders hervor: Selbst auf die Distanz war das silberne Schmuckstück an ihrem linken Ringfinger einfach nicht zu übersehen. Ist David etwa auf die Knie gefallen und hat um die Hand der TV-Beauty angehalten?

Die 47-Jährige blickt bereits auf eine Reihe von Beziehungen zurück: Neben ihrer Liaison mit dem Schauspieler Jason Schwartzman (39) war sie 2004 für zwei Jahre mit dem Musiker Ahmet Zappa verheiratet gewesen. Nach weiteren Romanzen entstand aus der Verbindung mit Modedesigner Jason Bleick (47) ihr Sohn Arthur (8).

Backgrid David Lyons und Selma Blair im Dezember 2019

Anzeige

Backgrid Selma Blair Dezember 2019 in West Hollywood

Anzeige

Getty Images Jason Bleick, Selma Blair und ihr Sohn Arthur 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de