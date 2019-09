Eigentlich durchlebt Selma Blair (47) gerade eine schwere Zeit. Anfang des Jahres machte die Schauspielerin ihre Multiple-Sklerose-Erkrankung öffentlich – eine heimtückische Krankheit, deren Verlauf nicht absehbar ist. Bei der 47-Jährigen zeigen sich bereits deutliche Anzeichen: Sie leidet an Sprachstörungen und benötigt einen Gehstock. Doch mithilfe einer Chemotherapie kämpft sie gegen ihr Leiden an und gibt sich optimistisch. Und auch innerhalb ihres Privatlebens gibt es durchaus positive Nachrichten zu vermelden…

Selma ist nämlich frisch verliebt! Der "Eiskalte Engel"-Star zeigte sich vor Kurzem bei einem Date mit seinem neuen Freund David Lyons in Studio City in Los Angeles. Wie auf einem Paparazzi-Schnappschuss zu erkennen ist, scheinen die beiden äußerst glücklich miteinander zu sein: Man sieht Selma und David freudestrahlend und Arm in Arm nach einem gemeinsamen Mittagessen. Die Schauspielerin war dabei sogar ohne Stock oder andere Gehhilfen unterwegs. Die Beziehung scheint ihr offensichtlich viel Kraft zu geben!

David ist zwar kein Schauspieler, aber in derselben Branche wie Selma: Er ist Executive Producer in Hollywood und arbeitete fünf Jahre lang bei der kalifornischen Filmfirma Dapper TV. Er produzierte außerdem einige Kurzfilme und war darüber hinaus als Fotograf tätig. Selma und David waren in den letzten Monaten bereits öfters Seite an Seite zu sehen.

MEGA Selma Blair 2019 in Studio City

Splash News Selma Blair und David Lyons im September 2019

MEGA Selma Blair mit ihrem Freund im September 2019

