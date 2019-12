Camila Cabello (22) ist ein Teenie-Star! In den sozialen Netzwerken folgen der Sängerin zahlreiche Jugendliche, so dass sie laut eigener Aussage gegenüber ihrer Community im Netz stark auf ihren Tonfall achte. Wie sie nun in einem Interview offenbart hat, verhalte sie sich privat jedoch oft ganz anders. Die 22-Jährige möchte ihrer wahren Natur treu bleiben und dazu gehöre auch Fluchen!

Im Gespräch mit SunSentinal sagte Camila, dass sie es wegen ihrer jungen Fans bis vor Kurzem vermieden habe, via Social Media Kraftausdrücke zu verwenden: "Manche Sachen sind einfach nicht lustig ohne ein Schimpfwort... Im wahren Leben fluche ich wie ein Seemann, und es hat sich irgendwann so angefühlt, als würde ich mich selbst zensieren." Sie wisse, dass sie als Idol der Kids auch Verantwortung für sie trage und wolle deshalb deren "Unschuld" nicht verletzen. Dennoch habe die "Havana"-Interpretin immer mehr den Eindruck gehabt, nicht mehr sie selbst zu sein.

Bereits im Vorfeld hatte Camila klar gemacht, dass sie sich im Zentrum der Aufmerksamkeit nicht verstellen möchte. Trotz der häufigen Kritik, die wegen ihrer öffentlichen Knutschereien mit ihrem Freund Shawn Mendes (21) auf sie eingeprasselt ist, habe sie nicht vor, damit aufzuhören.

imageSPACE / MEGA Camila Cabello bei den American Music Awards in Los Angeles

Jennifer Graylock/Empics Sängerin Camila Cabello

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes beim Basketball

