Von einer kleinen Influencerin zum weltweiten Phänomen! Caro Daur (24) startete vor einigen Jahren mit Fitnessbeiträgen im Netz ihre Karriere. Mittlerweile ist die Hamburgerin eine Unternehmerin. Sie zählt aktuell zu den angesagtesten Style-Vorbildern und ist gern gesehener Gast auf den Fashion-Shows dieser Welt. Zur Zeit macht die Blondine gerade Miami unsicher und zeigt auch dort ein gutes Händchen in Sachen neuste Modetrends: Caro verzauberte an einem Tag mit vier mega stylischen Outfits!

Die 24-Jährige war mal wieder Gast auf mehreren parallel laufenden Veranstaltungen. So besuchte die Blondine bereits am Mittag eine Ausstellung in Miami Beach. In einem luftigen Kleidchen machte Caro die Kunstmesse Art Basel Miami Beach unsicher und teilte ein Foto ihres Looks auf Instagram. Nur Stunden später zog es die Beauty auf ein Event der Luxusmarke Fendi. In einem cremefarbenen Kleid, kombiniert mit einem klassischen Trenchcoat, posierte die Fashion-Bloggerin dann für die Fotografen.

Für ein Abendevent im Rahmen der Art Basel warf sich Caro dann noch einmal richtig in Schale. In einem weißen Kleid mit grafischem Blumen-Print tauchte die Mode-Influencerin dann sehr elegant und schlicht bei dem Show-Highlight auf. Und in ihrer Instagram-Story zeigte sich die blonde Schönheit später am Abend noch in einem schwarzen Kleid mit weißen Stiefeln und einem Latex-Mantel.

