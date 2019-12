Das Liebeswirrwarr um Katie Price (41) nimmt kein Ende! Erst Ende November wurde bekannt, dass die TV-Berühmtheit und ihr Freund Kris Boyson sich getrennt hatten. Nicht einmal 24 Stunden nach den Trennungs-News feierten die beiden dann allerdings schon wieder große Versöhnung. Von allzu langer Dauer war die Liebes-Reunion dann aber offenbar trotzdem nicht: Kris und Katie verkünden jetzt erneut ihr Beziehungs-Aus.

"Alles was ich mir von einem Mann erhoffe, scheint am Ende nicht im Guten zu enden, oder? Ich bin immer noch hier, weiterhin Single und warte auf den einen Mann", erklärt die 41-Jährige in einem Video auf ihrem YouTube-Kanal. Warum das Paar nur rund eine Woche nach dem neuen Versuch, gemeinsam durchs Leben zu gehen, erneut den Schlussstrich gezogen hat und ob es sich dabei nun um eine endgültige Entscheidung handelt, verrät Katie in dem Clip allerdings nicht.

Während die fünfache Mutter fleißig Fragen ihrer Fans beantwortet, erweckt sie nicht den Eindruck, als würde sie gerade im Liebeskummer versinken. Lässig und mega offen plaudert Katie über ihr ausschweifendes Sex-Leben. "Auf den Malediven gibt es diese Wege, wo du dich in den Büschen verstecken, den Leuten beim Vorbeigehen zusehen und Sex haben kannst", verrät sie. Und stellt dann die Frage, ob es überhaupt komische und ungeeignete Orte für ein Techtelmechtel geben könnte.

Splash Kris Boyson und Katie Price, Juli 2018

Anzeige

Instagram / krisboyson Kris Boyson und Katie Price

Anzeige

YouTube / Katie Price Katie Price in ihrem Haus in Sussex

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de