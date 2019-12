Kendall Jenner (24) steht auf Animal-Print! Die Keeping up with the Kardashians-Darstellerin bewies bereits mehrfach, wie sehr sie auf Kleidung mit Tiermustern steht: Erst am vergangenen Mittwoch besuchte das Model gemeinsam mit ihrer BFF Joan Smalls (31) einen Club in Miami – und schmiss sich dafür in ein Zebra-Kleid. Jetzt legte Kendall mit einem weiteren, animalisch gemusterten Outfit nach: Sie trug ein Schlangen-Oberteil und präsentierte darin ihre XS-Taille!

Paparazzi erwischten die schöne Brünette am Donnerstagabend auf dem Weg zu einem Abendessen in Miami. Für die Verabredung hatte Kendall ein knallenges Outfit gewählt: Zu Lederleggings kombinierte sie ein figurbetontes Oberteil in Schlangen-Optik. Ihre schlanke Figur war darin besonders gut zu erkennen.

In der Vergangenheit musste Kendall häufig Spott wegen ihres Körpers ertragen. So verriet ihre Schwester Khloe (35) in der Show "Revenge Body": "Meine Schwester Kendall war sehr dünn, als sie heranwuchs und wurde die ganze Zeit dafür gehänselt, zu dünn zu sein." Inzwischen hat die 24-Jährige allerdings echtes Kapital aus ihrer Figur geschlagen: Für zahlreiche Designer lief sie bereits über den Catwalk!

MEGA / MEGA Kendall Jenner in einem Schlangen-Oberteil in Miami im Dezember 2019

