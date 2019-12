Wer feuerte Prinz Andrew (59)? Der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. (93) legte kürzlich alle seine royale Ämter nieder. Grund dafür waren seine vermeintlichen Verwicklungen in den Sex-Skandal um US-Unternehmer Jeffrey Epstein (✝66). Die treibende Kraft hinter dieser Entscheidung soll dem Vernehmen nach sein Bruder Charles (71) gewesen sein. Doch jetzt stellt sich heraus, dass sein Vater Prinz Philip (98) dahinter steckt.

Wie der Daily Telegraph berichtet, fand ein Treffen der obersten Familienmitglieder auf Schloss Sandringham statt. Auf dem Anwesen im englischen Norfolk verbringt der 98-Jährige die meiste Zeit seines wohl verdienten Ruhestandes. Dort habe der Herzog von Edinburgh dem 59-Jährigen dann die Leviten gelesen. "Es waren intensive Gespräche und Philip sagte seinem Sohn, dass er seine Strafe akzeptieren müsse", erklärte ein Insider der britischen Zeitung.

Das habe Andrew allerdings nicht so ganz hinnehmen wollen. Doch auch von seinem Bruder wurde der in Verruf geratene Royal abgewiesen. Laut The Sun soll der Thronfolger ihm aber klar gemacht haben, dass er sehr wahrscheinlich nie wieder auf seinen alten Posten zurückkehren werde.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Charles, Queen Eliabeth II. und Prinz Andrew bei der Trooping-the-Colour-Parade 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew, Herzogin Kate und Prinz Philip beim "The Patron's Lunch", 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de