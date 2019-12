Snapchat geht mit seiner neuen Serie "Like Us" an den Start! Max wurde als Pizzaboy in Katja Krasavices (23) Musikvideo zu "Doggy" berühmt, Jules suchte einst die große Liebe bei Love Island. Jetzt gibt es ein Wiedersehen mit den beiden Social-Media-Stars: Gemeinsam mit den Influencern Caro, Jasmin und Robin wurden sie für das Format durch den Alltag begleitet. Promiflash spracht mit Produzentin Heidi Lessau über das spannende Projekt!

Die ausgebildete Maskenbildnerin verriet gegenüber Promiflash, dass sie eine 17-jährige Tochter habe – und Influencer somit ein alltägliches Thema bei ihr seien. Mit ihrer Serie wolle sie den Zuschauern zeigen, dass vieles von dem, was auf Social Media gezeigt werde, fernab vom realen Leben sei: "Es ist vieles eben auch Fake. Filter und Photoshop ist heute Alltag für ganz viele Menschen. Aber viele Fragen sich natürlich auch: Was ist ein Influencer? Was macht er? Wie kann ich Influencer werden?" All diese Fragen beantworte "Like Us". Mehrere Wochen wurden die fünf Webstars dafür auf Mallorca mit der Kamera begleitet.

Das Reality-Format bietet für Fans außerdem ein ganz besonderes Schmankerl, wie Heidi weiter im Promiflash-Interview preisgab: "In der Serie gibt es für Follower auch die Chance, einmal mit seinem Lieblings-Influencer vor der Kamera zu stehen und ein kleiner Teil von 'Like Us' zu sein." Die Snapchat-Eigenproduktion wird jeden Sonntag um 15 Uhr auf der Social-Media-Plattform ausgestrahlt.

"Like Us" Jules in der Snapchat-Serie "Like Us"

Like Us Heidi Lessau, "Like Us"-Produzentin

Snapchat / "Like Us" Pizzaboy Max aus der Snapchat-Serie "Like Us", 2019

