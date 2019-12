Chrissy Teigen (34) muss sich erneut rechtfertigen. Das gefragte Model gibt ihren Fans nahezu täglich Einblicke in ihren Alltag mit Ehemann John Legend (40) und den beiden Kindern Luna Simone (3) und Miles (1) und musste dafür auch schon so manchen kleinen Shitstorm über sich ergehen lassen. Diesmal durften ihre Follower sie hinter die Kulissen eines Fotoshootings begleiten. Doch das kam bei manchen gar nicht gut an: Sie trug in Anwesenheit ihrer Tochter keinen BH.

Auf Instagram postete die US-amerikanische Buchautorin ein Foto von sich und ihrer Tochter in einer Pause des Shootings. Auf der Aufnahme sieht man Chrissy in einem Blazerkleid mit tiefem Ausschnitt, der ihre halbe Brust entblößt und vermuten lässt, dass sie keine Unterwäsche trägt, während Luna ihr offenes Outfit stylt. Dazu schrieb sie: "Mit meiner Stylistin am Set." Dieser Anblick war für einige scheinbar zu viel. "Zieh dir was an! Deine Tochter ist doch genau neben dir", schrieb ein User im Kommentarbereich.

Diese Kritik ließ die 34-Jährige – wie gewohnt – nicht auf sich sitzen und konterte. "Sie hat monatelang daran gesaugt und es macht ihr nichts aus", erwiderte Chrissy. Auch ein weiterer Follower fragte sie, ob sie denn jemals Unterwäsche trage. Daraufhin fragte die Zweifach-Mutter nur: "Ist es sehr kalt bei dir?"

Instagram / chrissyteigen John Legend, Chrissy Teigen und Tochter Luna

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und Luna Simone

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihren Kindern Miles und Luna

