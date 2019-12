Kleines Mädchen ganz groß! Chrissy Teigen (34) und John Legend (40) sind stolze Eltern von zwei kleinen Wundern. Erst 2018 hat ihr jüngster Sprössling Miles Theodore (1) das Licht der Welt erblickt. Mit seiner Geburt machte der Hosenmatz das erste Kind des Models und des Musikers zur großen Schwester: die dreijährige Luna Simone. Und die scheint ihre Rolle als "die Große" in der Familie richtig zu genießen. Neuerdings posiert der kleine Lockenkopf so richtig ladylike im Netz!

Mama Chrissy postet auf ihrem Instagram-Account den neuesten, zuckersüßen Schnappschuss von Luna. Darauf posiert der Wirbelwind wie eine Grande Dame! Luna hat sich grazil an den Elektrokamin gelehnt und schlägt dabei ein Bein über das andere. Als Outfit hat sich die Mini-Teigen für ein buntes Kleid mit einem rosafarbenen Kunstpelzmantel entschieden. Das erwachsene Posing rundet Luna durch einen versonnenen Blick zur Seite ab. Und die Netz-User sind begeistert. "Das Zepter ist übergeben worden. Du kannst jetzt in Rente gehen, Chrissy, denn Miss Luna übernimmt das Kommando", kommentierte ein Fan ironisch.

Und wenn Luna mal nicht wie eine Große posiert, liebt sie es, in coolen Prinzessinnen-Kleidchen herumzutollen! So besuchte sie vergangene Weihnacht mit ihren Eltern ein Event im Elsa-Dress aus dem Disney-Hit Frozen. Auch als süße Fee in Pink verzauberte sie bereits die Follower ihrer Eltern.

Instagram / chrissyteigen Luna Simone, Tochter von Chrissy Teigen und John Legend

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen, John Legend und Tochter Luna bei der "Dare to Dream"-Disney-Party 2018

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Luna Simone, Tochter von Chrissy Teigen und John Legend

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de