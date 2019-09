Diese Reunion brachte die YouTube-Fans zum Jubeln und jetzt dürften viele wieder dahinschmelzen: Nachdem sich Lukas Rieger (20) und Faye Montana im Februar getrennt hatten, betonten sie immer wieder, dass sie noch gute Freunde seien. Dabei beließen sie es aber nicht lange: Seit August ist gewiss, dass die beiden wieder ein Paar sind – und das zeigen sie auch ganz offen: Auf Fayes Geburtstagsfeier machte Lukas der YouTuberin eine süße Liebeserklärung!

Am Freitag schmiss Faye zu ihrem 16. Geburtstag eine Party, die es in sich hatte: Im Club Avenue in Berlin zelebrierte sie den Meilenstein mit 250 Gästen – inklusive Lukas. Der Sänger schwang sich auf die Bühne, hielt Fayes Hand und schmetterte nur für sie seinen Hit "Number One". Gegenüber Bild erklärte er im Anschluss: "Heute Abend habe ich den Song zum ersten Mal nur für Faye gesungen. Es sollte eine kleine Liebeserklärung sein."

Das Geburtstagskind war von dieser Performance sichtlich überwältigt. "Immer schon habe ich mir gewünscht, dass er diesen Song mal nur für mich singt", säuselte sie gegenüber der Zeitung. Offenbar hat Lukas mit seinem musikalischen Geburtstagsgeschenk voll ins Schwarze getroffen!

