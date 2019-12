Die Köln 50667-Fans können es noch gar nicht so richtig fassen! Vergangene Woche machten die Serien-Stars Carolina Noeding und Daniel Peukmann eine überraschende Enthüllung: Sie spielen nicht nur in der Vorabend-Soap ein Paar, sondern sind auch im echten Leben eines – und das schon seit September. Doch offenbar ist das für die "Köln 50667"-Zuschauer zu schön, um wahr zu sein: Wie Carolina jetzt erklärte, würden einige Follower nicht an ihre Liebe zu Daniel glauben!

In ihrer Instagram-Story plauderte Carolina nun offen über ihr kürzliches Liebes-Outing. Viele Fans würden ihr süße Nachrichten zukommen lassen und herzlich gratulieren – doch es gebe auch Ausnahmen: "Ganz viele dachten, es wäre ein Scherz", schilderte Caro mit einem lachenden Smiley. Auch die Umfrage, zu der sie auf der Fotoplattform aufrief, zeigt: Nur die Hälfte der Umfrage-Teilnehmer war von der Echtheit der Liebes-News überzeugt.

Bei den überzeugten Followern gab es dafür bereits etliche Gratulanten. Auch die "Köln 50667"-Kollegen Sophie Imelmann (23), Danny Liedtke (29), Richard Heinze und Sharon Battiste hinterließen bereits eine Menge Herzchen unter dem jüngsten Pärchenbeitrag auf Instagram.

© RTLZWEI/ Per Florian Appelgren Daniel Peukmann und Carolina Noeding, bekannt aus "Köln 50667"

© RTLZWEI/ Per Florian Appelgren Daniel Peukmann und Carolina Noeding

RTL2, "Köln 50667" Die "Köln 50667"-Stars Danny Liedtke, Christoph Oberheide, Mandy-Kay Bart, Carolina Noeding und Dani

