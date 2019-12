Gerade erst verkündeten die Köln 50667-Darsteller Carolina Noeding und Daniel Peukmann süße Neuigkeiten: Sie spielen nicht nur in der Serie ein Paar – sondern sind auch eins im echten Leben! Nachdem sie sich 2016 beim Casting zur Vorabend-Soap kennengelernt hatten, seien sie lange Zeit nur gute Freunde gewesen. Ausgerechnet mehrere tragische Begebenheiten hätten sie einander schließlich näher gebracht – darunter auch der überraschende Tod von ihrem "Köln 50667"-Kollegen Ingo Kantorek (✝44) und dessen Frau Susanna im vergangenen August.

"Ja tatsächlich waren es eher schlimme Umstände, die uns dann zusammengeführt haben", erinnert Caro sich jetzt im RTL2-Interview zurück – woraufhin Daniel ausführt: "Mein Papa ist verstorben. Zu der Zeit hat Caro sich sehr gut um mich gekümmert, ist mir nicht mehr von der Seite gewichen – und dann ist das mit Ingo und Susi auch noch passiert und in der Zeit haben wir halt nur noch Zeit miteinander verbracht." Dann hätten sie festgestellt, dass sie mehr füreinander empfinden, als nur Freundschaft.

"Das war ultrawichtig, dass Caro da war", betont der Marc-Darsteller. "Ich wusste nicht mehr, wo mir der Kopf steht. In der Zeit war sie halt für mich da, hat mich irgendwie gestärkt und das werde ich ihr niemals vergessen." Doch auch Caro hat in Daniel ihren Fels in der Brandung gefunden: "Immer wenn ich irgendwas hab, ist er gleich im Modus – er ist unglaublich aufmerksam", schwärmt die Beauty.

Instagram / ingo_kantorek Suzana und Ingo Kantorek in München

© RTLZWEI/ Per Florian Appelgren Daniel Peukmann und Carolina Noeding, bekannt aus "Köln 50667"

© RTLZWEI/ Per Florian Appelgren Die "Köln 50667"-Stars Daniel Peukmann und Carolina Noeding

