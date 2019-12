Oliver Pocher (41) ist wieder zurück im TV! Nachdem der Comedian vor zwei Jahren seinen Job als Moderator bei 5 gegen Jauch an den Nagel gehängt hatte, gab er kürzlich sein Comeback bei der RTL-Gameshow bekannt. Die nächste Sensation ließ nicht lange auf sich warten: Oli wird bei dem Kölner Sender die nächsten zwei Jahre einen festen Platz im Programm haben. Nun äußerte er sich erstmals selbst zu seinem neuen Job als TV-Gesicht von RTL!

"Meine Damen und Herren, frohe Kunde! 'We love to entertain you' habe ich mir bei RTL gedacht", begann der 41-Jährige seine Ansprache in einem Instagram-Video und zitierte dabei den Slogan des Konkurrenzsenders ProSieben. Gleichzeitig erinnerte er sich an die zahlreichen vergangenen Projekte mit seinem neuen Arbeitgeber. Gerade deshalb freue er sich, nach seiner Pause in den nächsten zwei Jahren wieder mit RTL zusammenarbeiten zu dürfen. "Da wird noch einiges kommen und ihr dürft gespannt sein. Es wird aber einiges sein – und nur tolle Sachen", kündigte er abschließend an und verabschiedete sich von seiner Community als "Prince Charming".

Unter dem Beitrag des Entertainers häuften sich nicht nur die Glückwünsche seiner Fans, sondern auch prominente Freunde wie seine ehemalige Let's-Dance-Tanzpartnerin Christina Luft (29), Maler Leon Löwentraut (21) und Blogger Felix Stein gratulierten Oli zu seinem Zweijahresvertrag. Model Jana Ina Zarrella (42) witzelte sogar: "Ich wusste schon immer, dass du irgendwann ganz groß rauskommst. Bravo!"

TVNOW / Stefan Gregorowius RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm und Comedian Oliver Pocher

Getty Images Oliver Pocher bei "Dancing on Ice"

Getty Images Oliver Pocher und Günther Jauch bei "2019! Menschen, Bilder, Emotionen"

