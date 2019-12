Dieser Tod versetzt die Promi-Welt in große Trauer! Am Sonntagmorgen starb ganz überraschend der US-Rapper Juice Wrld (21) – knapp eine Woche nach seinem 21. Geburtstag. Der Nachwuchs-Star erlitt am Flughafen von Chicago einen Krampfanfall. Noch am Unfallort versuchten die Ärzte, sein Leben zu retten, allerdings erfolglos. Im Krankenhaus wurde er kurze Zeit später für tot erklärt. Im Netz bekundeten nun Stars wie Ellie Goulding (32), Camila Cabello (22) und viele andere Musiker-Kollegen ihr Beileid!

"Wir werden dich vermissen", schrieb Ellie auf ihrem Instagram-Account zu einem Clip, der sie und Juice bei einer Zusammenarbeit zeigt. Zusätzlich zu diesem Post lud sie ein paar Fotos mit dem Verstorbenen in ihrer Insta-Story hoch. Auch das Model Amber Rose (36) trauerte öffentlich auf der Foto- und Videoplattform: "Verdammt, nicht mein Junge – ruhe in Frieden." Er sei so süß und bescheiden gewesen und gleichzeitig mit so einem großen Talent gesegnet, schrieb sie. "Gott möge über seine Freundin und seiner Familie wachen. Möge er ihnen Kraft geben, um das zu überstehen." Und Camila Cabello postete: "Ich habe Juice nie persönlich getroffen und ich weiß nicht, woran er gestorben ist, aber es bricht mir das Herz, dass ein Mensch so früh verstorben ist."

"Ich hoffe, dass andere junge Talente länger leben werden und ich hasse es, dass eine Geschichte, die so viel Potenzial hatte, zu früh zu Ende gegangen ist", teilte sich Drake (33) seinen Followern mit. Zu dem emotionalen Social-Media-Beitrag veröffentlichte der Musiker ein Schwarz-Weiß-Foto des verstorbenen Ausnahmetalents.

Getty Images Juice Wrld 2018 in New York

Instagram / elliegoulding Juice Wrld und Ellie Goulding

Getty Images Camila Cabello, Sängerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de