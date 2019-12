Am Samstag flimmerte die "Ein Herz für Kinder"-Spendengala live über die Bildschirme. Bei dem jährlichen Wohltätigkeitsevent werden mit Unterstützung von deutschen und internationalen Stars Spendengelder für Kinder in Not gesammelt. In diesem Jahr saßen unter anderem Sylvie Meis (41), Roland Kaiser (67), Verona Pooth (51), Nico Rosberg (34) und Nazan Eckes (43) am Telefon. Doch auch abseits der Kameras hatte die Veranstaltung so einiges zu bieten.

Stargast an diesem Abend war Robbie Williams (45). Der Popsänger sorgte aber nicht nur mit seinem Bühnenauftritt für Furore, sondern mischte auch den Backstage-Bereich ordentlich auf. Wie Bild berichtet, outete der 45-Jährige sich doch glatt als Fan von Schlagerstar Roland Kaiser und lud ihn zu sich in die Garderobe ein. Auch Rolands Tochter Annalena Keiler kam Robbie ganz nah – sie fungierte als Dolmetscher für ihren Papa, wie Silvia Kaiser verriet: "Unsere Tochter hat ausgeholfen, weil sie echt gut Englisch spricht. Da war das Eis gebrochen."

Auch Sarah Connor (39) unterstützte die Spendengala in diesem Jahr. Besonders angetan hatten es der Sängerin der herzkranke Noah und seine Schwester Nele. Obwohl die 39-Jährige nach ihrem Auftritt eigentlich sofort wieder mit Sönchen Jax nach Hause wollte, nahm sie sich noch kurz Zeit für die beiden und ließ Noah sogar mit dem Bobbycar ihres Sohnes fahren. "Das war für mich selbstverständlich", meinte die "Vincent"-Interpretin.

Besonders in Plauderlaune waren die Celebritys über ihr bevorstehendes Weihnachtsfest. Cathy (31) und Mats Hummels (30) feiern mit Söhnchen Ludwig (1) bei ihren Familien in München. Bei Sylvie dagegen wird Weihnachten ein wenig stressiger: "Ich feiere halb in Belgien bei meiner Familie, halb in Deutschland bei meiner anderen Familie." Und Sophia Thomalla (30) verriet, was auf ihrem Wunschzettel steht: Sie würde sich über Socken freuen. Aktuell halte sie ihre Füße noch mit den Strümpfen ihres Schatzes Loris Karius (26) warm.

