Neues von den Kusmagks! Die vergangenen Wochen waren nicht einfach für Janni (29) und Peer Kusmagk (44). Durch seine Teilnahme an Dancing on Ice war der Radiomoderator oft von seinen Liebsten getrennt – die begrenzte Zeit mit seiner Frau, Sohnemann Emil-Ocean (2) und Töchterchen Yoko war hart für den Vollblutpapa. Umso mehr war er nun erleichtert, als er in der vergangenen Folge aus dem TV-Wettkampf ausschied. Wieder vereint teilten Janni und Peer jetzt ein zauberhaftes Familien-Update mit ihren Followern!

Via Instagram veröffentlichte die einstige Adam sucht Eva-Teilnehmerin ein besonders intimes Foto und bewies so erneut, dass sie kein Problem damit hat, sich von ihrer natürlichen Seite zu präsentieren: Die Aufnahme zeigt die Kusmagks beim Familienbad. Sowohl Papa Peer als auch Mama Janni, Söhnchen Emil-Ocean und Baby Yoko kuscheln sich darauf gemeinsam in eine Wanne – und zwar so, wie Gott sie erschuf. Bei genauem Hinsehen blitzen Jannis Brüste unter dem Badeschaum hervor, auf denen es sich ihre Tochter gemütlich gemacht hat.

Auf Jannis Busen achtete aber offenbar kaum ein Follower. Stattdessen hagelte es in den Kommentaren zahlreiche Komplimente für diesen privaten Einblick – und für Yokos putzigen Babyspeck: "Die Ärmchen, ich kann nicht mehr" und "Ihr seid einfach allesamt so schön! Was für eine Familie", schwärmten beispielsweise zwei Nutzer unter dem Beitrag.

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk mit ihren Kindern Emil-Ocean und Yoko

Instagram / cindyu.kayfotografie Janni und Peer Kusmagk mit ihren Kindern Yoko und Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Yoko, Janni und Emil-Ocean Kusmagk

