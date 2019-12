Verwirrender Kugel-Alarm bei Jennifer Frankhauser (27)! Erst kürzlich hatte die Reality-TV-Darstellerin ihr frisches Liebesglück publik gemacht: Die Dschungelkönigin von 2018 hat in Steffen einen neuen Partner gefunden und ist total verliebt in ihren Schatz! Doch erwarten die Turteltauben kurz nach dem Beziehung-Outing etwa schon den ersten Nachwuchs? Mit einem verdächtig runden Foto ihres Bauchs führt Jenny ihre Fans nun aufs Schwanger-Glatteis!

In ihrer Instagram-Story startete die 27-Jährige am Montag eine Fragerunde für ihre Fans. Auf die Neugierde ihrer Follower, wie viele Kinder sie sich wünsche, antwortete die Brünette mit einem klaren Foto: In einem orangefarbenen Bikini streckt Jenny ihre Körpermitte heraus – wirkt wie ein Babybauch! Ist die Halbschwester von Daniela Katzenberger (33) wirklich schwanger? Nein – das klärte die Influencerin sofort auf: "Hater würden sagen, es ist Photoshop!", witzelte sie. Scheint, als hätte Jenny sich mit der eindeutigen Pose, jeder Menge Bauch-Rausstrecken und Bildbearbeitung einen Scherz erlaubt!

Die Frage ihrer Bewunderer nach ihrem Baby-Wunsch beantwortete die Ludwigshafenerin aber auch noch: "Ich wünsche mir drei bis vier Kinder. Ob Mädchen oder Junge ist egal!" Seid ihr auf das Kugel-Foto reingefallen? Nehmt unten an unserer Umfrage teil!

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Freund Steffen

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de