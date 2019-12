Sylvie Meis (41) und Dieter Bohlen (65) strahlen endlich wieder Seite an Seite! Auf diese Wiedervereinigung werden viele Supertalent-Fans gewartet haben. Im vergangenen Jahr hatte der Poptitan die Moderatorin für eine Staffel zurück in die Castingshow geholt – sehr zur Freude der Niederländerin. 2019 unterstützt sie den Poptitan jedoch nicht beim Format. Nun trafen sich die Showlieblinge aber endlich wieder – abseits des TV-Studios: Sylvie moderierte am Montag das allererste Facebook-Weihnachtskonzert, Dieter war als musikalischer Gast eingeladen. Im Netz hielten sie ihr Wiedersehen fest!

Sowohl Sylvie als auch Dieter veröffentlichten auf ihren Instagram-Accounts gemeinsame Fotos, die backstage beim Hamburger Event aufgenommen wurden. "Wiedervereint und es fühlt sich so gut an", schrieb die 41-Jährige unter ihrem Beitrag und auch der DSDS-Juror freute sich über seine Ex-Kollegin. Die Blondine war für das festliche Event in ein kurzes Glitzer-Kleid geschlüpft und passte somit hervorragend zu Dieters silbernen Anzug. Ob die beiden sich wohl abgesprochen haben?

Das Wiedersehen von Sylvie und Dieter war jedoch nicht das einzige Highlight an diesem Abend. Wincent Weiss, Lotte, Heiko (20) und Roman Lochmann (20) performten mit Hobby-Musikern aus verschiedenen Facebook-Gruppen Weihnachtsklassiker auf der Bühne und versetzten die Zuschauer damit in Feststimmung.

