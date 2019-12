Michael Bauer (28) hat die Qual der Wahl. Der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer versucht in diesem Jahr zum zweiten Mal bei Bachelor in Paradise sein Glück. Allerdings hatte das Male-Model kurz vor seinem Flug nach Koh Samui noch eine Liaison mit einer Dame, die ihm seitdem im Kopf herumschwirrt. Die Leidtragende ist dabei seine neue Flamme Natalie Stommel, mit der er in der Kuppelshow seit Langem anbandelt. Allerdings scheint Michi gegenüber Natalie nicht ganz ehrlich zu sein.

In Folge acht des Flirt-Formats macht sich die Brünette zusammen mit Carina Spack für die Nacht der Rosen zurecht. Dabei erfährt sie, was der Beau wirklich über eine Chance auf ein Happy End mit ihr denkt: "Als er mit mir alleine geredet hat, hat er gesagt: Als er hier ankam, war sein Herz noch zu Hause. Und jetzt sagt er: Er wird so oder so eine verletzen müssen", klärt Carina auf. Ein Statement, das Natalie ziemlich nachdenklich macht. Schließlich verhält sich der 28-Jährige ihr gegenüber ziemlich anders. "Also im Moment gibt es mir nicht das Gefühl, dass er da noch etwas klären müsste", wundert sie sich.

Kurz vor der Rosenvergabe stellt sie den Bayer dann zur Rede, doch der windet sich aus dem Konflikt heraus: "Ich will dich ja nicht verlieren. Ich kann mir auch das danach mit uns voll gut vorstellen." Am Ende gibt die Düsseldorferin nach und vergibt ihre letzte Rose vor dem Finale an Michi. "Ich kann mir dann halt nicht vorwerfen, dass ich nicht alles dafür getan hätte, dass es funktioniert", rechtfertigt sie sich noch im Einzelinterview.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" im Special bei RTL.de.

TVNOW Michi Bauer, Kandidat bei "Bachelor in Paradise" 2019

Anzeige

Instagram / carina_spack "Bachelor in Paradise"-Star Carina Spack

Anzeige

TVNOW Natalie Stommel, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de