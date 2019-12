Sind sie noch ein Paar oder sind sie es nicht – diese Frage brennt gerade zahlreichen Fans von Ashley Benson (29) und Cara Delevingne (27) unter den Nägeln. Erst vor wenigen Tagen brachte Cara höchstpersönlich die Gerüchteküche zum Brodeln: In einem Post erklärte sie, von Ashley getrennt zu sein – löschte das Statement allerdings kurz darauf wieder. Nun meldet sich der Pretty Little Liars-Star zu Wort und dementiert das Beziehungsende.

Auf ihrem Instagram-Profil berichtet Ashley ihrer Community freudig, aktuell die Weihnachtsmärkte in Berlin unsicher zu machen. Doch dass sich die Serien-Darstellerin den deutschen Glühwein schmecken lässt, interessiert die Follower eher wenig. So fragt eine Userin in den Kommentaren ganz ungeniert, was denn nun in puncto Liebe bei ihr Sache ist. "Hast du mit Cara Schluss gemacht?", will sie wissen. Und Ashley? Die liefert prompt die Antwort: "Nein."

Tatsächlich scheint an den Trennungs-News nichts dran zu sein – denn offenbar machten sich Hacker an Caras Twitter-Account zu schaffen und verkündeten das Liebesaus. Ebenfalls ein Indiz dafür, dass bei den beiden Frauen alles im grünen Bereich ist, ist Ashleys Facetime-Session auf der Comic Con am Wochenende in Dortmund. Wie die Bilder, die Promiflash vorliegen, zeigen, legte sie, während sie fleißig für die Fans Autogramme schrieb, offenbar ein kurzes Päuschen ein, um bei ihrer Model-Freundin durchzuklingeln.

KCS Presse / MEGA Schauspielerin Ashley Benson und Model Cara Delevingne

Anzeige

Promiflash Ashley Benson auf der deutschen Comic Con in Dortmund

Anzeige

Promiflash Ashley Benson facetimed mit Cara Delevingne

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de