Emil Kusmirek (29) schwebt wieder auf Wolke sieben! Eigentlich schien es schon Anfang des Jahres so, als stünde der Ex-Das Supertalent-Teilnehmer vor seinem persönlichen Liebes-Happy-End: Im Februar feierte er seine Verlobung. Doch nur wenige Monate später war alles aus und der Liebeskummer groß. Nun soll der Schmerz über die Liebes-Pleite aber endgültig verflogen sein, denn: Emil hat sein Herz neu verschenkt – und sprach mit Promiflash über seinen neuen Herzbuben Tobi!

Auf Instagram teilte der Tänzer kürzlich einige Pärchenaufnahmen mit seinem neuen Partner – und dabei sind die beiden sogar schon seit einem Vierteljahr zusammen! "Wir wollten uns einfach die Zeit nehmen, uns privat richtig kennenzulernen. Direkt an die Öffentlichkeit zu gehen, wäre ziemlich überfordernd gewesen", verriet er Promiflash. Tobi sollte sich erst mal an Emils Leben in der Öffentlichkeit gewöhnen. Kennengelernt haben sich die beiden auf einer Party von Freunden. "Wir hatten gleichzeitig geparkt und sind aus unseren Autos ausgestiegen. Dann haben wir uns in die Augen geschaut und es hat uns komplett die Sprache verschlagen", schwärmte das TV-Gesicht von der ersten Begegnung.

Seither gehen die beiden gemeinsam durchs Leben und könnten wohl kaum glücklicher sein. Was Tobi zum perfekten Partner für den Choreografen macht? "Dass er mir jeden Morgen ein Lächeln ins Gesicht zaubert, dass wir perfekt miteinander harmonieren, uns wortlos verstehen, er mir aber auch knallhart seine Meinung sagt, dass ich mich auf ihn verlassen und ihm vertrauen kann", offenbarte Emil. Und auch sein Liebster hat eine Lobeshymne parat: "Ich liebe seinen Humor, seine Selbstlosigkeit und Bereitschaft, allen Menschen in seiner Umgebung zu helfen, [...] seinen starken Willen, seine Art zu sprechen – und dass er mir zeigt, wie schön Liebe doch sein kann."

ActionPress / face to face / wcrART Emil Kusmirek im Januar 2018 in Düsseldorf

Instagram / emil.offiziell Emil Kusmirek und Tobi im November 2019

Instagram / emil.offiziell Freund Tobi und Emil Kusmirek

