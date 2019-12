Ist Verona Pooths (51) Kleid hier etwa ein Stück zu weit hochgerutscht? Die TV-Schönheit beweist normalerweise immer wieder Stilsicherheit bei der Wahl ihrer Bekleidung: Sie zeigt sich nicht nur via Social Media häufig in sexy-geschmackvollen Outfits, die Brünette konnte im August sogar den zweiten Platz bei Promi Shopping Queen ergattern! Auch jetzt zeigte sich die 51-Jährige wieder superstylish – doch hatte sie bei ihrem Look etwa die passende Unterwäsche vergessen?

Auf Instagram veröffentlichte Verona jetzt ein Bild, in dem sie in einer Limousine sitzt, offenbar auf dem Weg zu einer Veranstaltung des Designers Philipp Plein (41) in Berlin. Auf dem Foto trägt sie ein schwarzes Glitzerkleid, das nur knapp über ihren Po reicht und schlägt die Beine in Richtung Kamera übereinander. Ihre Fans bekommen dadurch mehr zu sehen, als wahrscheinlich gewünscht: "Hast du deinen Schlüppi vergessen?", fragt prompt einer ihrer Follower. Ein anderer kommentiert: "Uh la la, Hose zu Hause vergessen?" Ob Verona aber wirklich auf ein Höschen verzichtete oder hautfarbene Unterwäsche trug, klärte sie bislang nicht auf...

Auf dem Event saß ihr Outfit allerdings wieder wie angegossen. Dort posierte die Influencerin unter anderem mit Charlotte Würdig (41) und Sophia Thomalla (30). Letztere präsentierte sich ebenfalls in einem knappen Look: Das Model trug ein silbernes Kleid mit XXL-Ausschnitt.

Getty Images Verona Pooth bei der "The Key"-Premiere in Berlin, 2013

Instagram / verona.pooth Verona Pooth, Sophia Thomalla und Charlotte Würdig im Dezember 2019

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Dezember 2019

