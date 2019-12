Angelina Heger (27) hat keine Lust auf Besserwisser! Am vergangenen Wochenende hatten die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin und ihr Partner Sebastian Pannek (33) bekannt gegeben, dass sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Für die Fans des Rosen-Pärchens eine freudige Überraschung – doch schon jetzt hagelt es Kritik für die Influencerin: Die Bald-Mama zeigte sich trotz ihrer Schwangerschaft bei einem schweißtreibenden Work-out. Die Vorwürfe, sie gefährde mit den Sport-Übungen ihr Baby, lässt Angelina aber nicht auf sich sitzen!

Via Instagram wandte sich die 27-Jährige am Dienstag an ihre Follower – besonders an jene, die ihr vorgeworfen hatten, ihr ungeborenes Kind mit ihrer Fitness-Routine einem Risiko auszusetzen: "Ich brauche keine Besserwisser-Tipps, keine Schlaumeier! Wenn ihr das nicht einhalten könnt, möchte ich nicht, dass ihr mir folgt!" Sie habe alle Übungen mit ihrer Gynäkologin besprochen und sichergestellt, dass keinerlei Gefahr bestehe: "Ich mach das, was ich mit meiner Ärztin abgesprochen habe, was sich für mich gut anfühlt und wo ich mit bestem und reinstem Gewissen sagen kann, das ist für mein Baby auch gut, weil es mir damit gut geht!"

Angelina beruhigte die Zweifler zudem, indem sie erklärte, keine intensiven Work-outs zu machen. Zudem sei sie beim Training nie alleine: "Sebastian ist auch immer dabei, steht einen Meter neben mir und weiß genau, was ich mache. Ich glaube, speziell in der Sache, braucht uns keiner schlaue Tipps geben!"

