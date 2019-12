In den vergangenen Monaten hat sich der Alltag von Bibi Claßen (26) ganz schön verändert: Im September 2018 machten die YouTuberin und ihr Langzeitfreund Julian Claßen (26) Nägel mit Köpfen und gaben sich das Jawort, bevor dann schon im Oktober Sohn Lio (1) das Licht der Welt erblickte. Nun erwartet die Familie bereits neuer Zuwachs: In wenigen Wochen wird ein kleines Mädchen ihr Leben bereichern. Das Geschlecht des Kindes ist aber nicht der einzige Unterschied zwischen den beiden Schwangerschaften!

In einem YouTube-Video gibt es allerhand neue Informationen zu den anderen Umständen. So hält Bibi erstmals zwei ganz besondere Heftchen in die Kamera. "Ich habe jetzt sogar meine beiden Mutterpässe rausgesucht – von der ersten Schwangerschaft mit dem Lio und von der jetzigen Schwangerschaft", erklärte die Blondine. Tatsächlich änderte sich zwischen den beiden Babybauch-Zeiten der Name der baldigen Zweifach-Mutter! "Beim Lio war's einfach die Bianca Heinicke und bei dem Girly ist es einfach Bianca Claßen", freute sich Julian.

Lange müssen sie auf die Ankunft der kleinen Dame nicht mehr warten. Bibi ist schließlich schon im siebten Monat. Die Kugel-News hielt das Paar vor seiner Community recht lange geheim. Erst im November 2019 machten sie die frohe Botschaft öffentlich – und da konnte die Influencerin schon einen beachtlichen Babybauch vorweisen.

Instagram / julienco_/ Julian und Bibi Claßen

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen im Mai 2019

