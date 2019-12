Diesen Babybauch kann man nun nicht mehr so einfach verstecken! Erst vor wenigen Wochen ließ Bibi Claßen (26) überraschend die Babybombe platzen: Sie und ihr Mann Julian Claßen (26) werden zum zweiten Mal Eltern. Monatelang behielten sie dieses süße Geheimnis für sich – doch jetzt lässt die YouTuberin ihre Fans regelmäßig an ihrem Glück teilhaben. So postet sie nun zum Beispiel ein brandneues Babybauch-Update!

Auf Instagram bringt die Schwangere ihre Fans auf den neuesten Stand. "Das Bild ist gestern Nacht total spontan entstanden und ich liebe es. Mein Bauch ist einfach schon so unfassbar groß geworden", hält Bibi zu einem Schnappschuss, auf dem sie ihre nackte Babykugel präsentiert, fest. Im Vergleich zu den zuvor veröffentlichten Bildern hat ihr Bäuchlein tatsächlich einen ordentlichen Schub gemacht: "Bin übrigens schon in der 25. Schwangerschaftswoche und somit schon im siebten Monat. Die Zeit vergeht so schnell."

Die User freuen sich über den Post – allerdings brennt den meisten Followern vor allem eine Frage unter den Nägeln: Wird Bibis zweites Kind ein Junge oder ein Mädchen? Dieses Detail behält die werdende Mama bislang noch für sich.

Instagram / julienco_/ Julian und Bibi Claßen

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke, YouTuberin

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, Influencerin

Glaubt ihr, Bibis zweites Baby wird ein Junge oder ein Mädchen? Definitiv wieder ein Junge! Diesmal wird es mit Sicherheit ein Mädchen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



