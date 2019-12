Endlich lüften Bibi (26) und Julian Claßen (26) das süße Geheimnis! Erst vor wenigen Wochen ließ das YouTube-Traumpaar die Baby-Bombe platzen: Sie erwarten nach Söhnchen Lio (1) bereits das zweite gemeinsame Kind! Bis zur Geburt dauert es auch nicht mehr allzu lange – Bibi ist inzwischen im siebten Monat. Die Frage aller Fragen hatten die werdenden Zweifacheltern bisher aber nicht beantwortet: Wird es ein weiterer Junge oder doch ein Mädchen? Jetzt haben Bibi und Julian endlich das Babygeschlecht enthüllt!

"Es wird ein Mädchen", jubeln Bibi und Julian in ihrem neusten YouTube-Video. "Dann haben wir einen Jungen und ein Mädchen – das perfekte Doppelpack." Natürlich wären die beiden so oder so glücklich gewesen. Dennoch gibt Julian zu: "So die Kombination, ein Junge ein Mädchen ist schon cooler." Auch Bibi findet freut sich riesig über die weibliche Verstärkung: "Jetzt hab ich eine kleine Prinzessin."

Schon Ende November hatte Bibi betont, dass ihre beiden Schwangerschaften sich total unterschiedlich anfühlen: "Irgendwie nimmt mich das alles ein bisschen mehr mit. Gerade körperlich fühle ich mich jetzt schon in der 23. Woche wie in den letzten Wochen fast bei meiner ersten Schwangerschaft, natürlich nicht ganz so extrem", schilderte sie in einem YouTube-Video. "Ich habe das Gefühl, dass mich alles irgendwie viel mehr anstrengt."

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Lio und Bibi Claßen

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke, YouTuberin

