Dieses Ende hätte sich Paul Wesley (37) für Vampire Diaries gewünscht! Der Schauspieler verkörperte in der beliebten Fantasy-Serie über acht Staffeln den Charakter Stefan Salvatore. Er und sein Bruder Damon – gespielt von Ian Somerhalder (41) – buhlten immer wieder um die Liebe der schönen Elena. 2017 lief dann jedoch die letzte Folge der Show: In der opferte sich Stefan für seinen Bruder, der wiederum das Mädchen bekam. Knapp zwei Jahre später verriet Paul nun, dass für ihn das perfekte Ende anders ausgesehen hätte!

Vor einigen Tagen war der 37-Jährige zu Gast in der Show Watch What Happens Live with Andy Cohen zu Gast. Dort erzählte er, was für ein Finale er gerne im TV gesehen hätte: "Ich hätte mir gewünscht, dass wir beiden sterben, und dass Elena... Dass all ihre Erinnerungen verschwunden wären und sie ein normales Leben geführt und vergessen hätte, dass wir jemals existiert haben. Ich denke, das wäre schön gewesen."

Zum Ende der Show waren beinahe alle Einwohner der TV-Stadt Mystic Falls übernatürliche Wesen. Das war jedoch nicht im Sinne des Blondschopfs: "Es müssen ein paar Menschen übrig bleiben, wir befinden uns schließlich in der echten Welt. Jeder in der Stadt war eine mystische Kreatur. Ich bin aber der Meinung, es hätte 50:50 bleiben sollen."

Getty Images Ian Somerhalder bei "Celebrities visit the SiriusXM Hollywood Studios" im Dezember 2019

Getty Images Nina Dobrev bei der Guggenheim International Gala Pre-Party in New York im November 2019

Getty Images Paul Wesley bei der "The Game Changers"-Premiere in New York 2019

