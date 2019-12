Wissen Bibi (26) und Julian Claßen (26) schon, wie ihr Baby heißen soll? Die beiden YouTuber verkündeten vor wenigen Wochen überraschend, ein zweites Kind zu erwarten. Jetzt gaben die Turteltauben ein kleines Update und damit das Geschlecht bekannt: Es wird ein Mädchen. Eine zweite brennende Frage konnten die werdenden Eltern aber nicht beantworten: Sie wissen noch nicht, wie sie ihre Tochter nennen möchten!

In einem neuen YouTube-Video erklärte Bibi jetzt: "Aktuell steht noch kein Name fest!" Die Blondine habe bloß einmal auf einer Website nach Vornamen geschaut – vor der Geburt ihres ersten Kindes sei das noch ganz anders abgelaufen. "Wir haben uns bei Lio so viele Gedanken gemacht. Jetzt haben wir einfach noch nichts. Wir haben uns irgendwie noch gar nicht damit beschäftigt", plauderte Julian aus.

Die werdenden Eltern freuen sich offenbar sehr darüber, dass ihr Kind ein Mädchen ist. Obwohl sie auch mit einem zweiten Jungen sehr glücklich gewesen wären, erklärte Julian: "So die Kombination, ein Junge ein Mädchen ist schon cooler." Auch Bibi ist entzückt, bald eine "kleine Prinzessin" an ihrer Seite zu haben.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen

Instagram / julienco_ Julian und Bibi Claßen im Urlaub mit ihrem Sohn Lio

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seinem Sohn Lio im November 2019

