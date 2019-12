Im vergangenen August war der Jubel der "Matrix"-Fans groß: Die Filmgesellschaft Warner Bros. hat einen vierten Teil der supererfolgreichen Science-Fiction-Reihe angekündigt! Das letzte Mal stürmten die Fans im November 2003 die Kinos, als der dritte Streifen "Matrix Revolutions" über die Leinwände flimmerte. 16 Jahre später dürfen sich die Zuschauer wieder auf Schauspieler Keanu Reeves (55) im Ledermantel freuen – aber wann genau eigentlich? Nun wurde endlich der Starttermin bekannt gegeben!

Die "Matrix"-Anhänger werden sich noch ein bisschen gedulden müssen: Wie Warner Bros. jetzt verkündete, soll der noch unbenannte vierte Teil am 21. Mai 2021 erscheinen. Bisher sind noch keine Details zur Story der Fortsetzung bekannt – außer, dass neben Neo-Darsteller Keanu auch Trinity alias Carrie-Anne Moss wieder zu sehen sein wird, obwohl beide Figuren eigentlich in "Matrix Revolutions" verstorben sind. Ob auch Laurence Fishburne (58) in seiner Rolle des Morpheus zurückkehren wird, ist bisher unklar.

Dafür ist bereits ein neues Gesicht für den vierten Streifen enthüllt worden: How I Met Your Mother-Star Neil Patrick Harris (46)! Welche Figur er spielen wird, soll jedoch bis zum Release geheim bleiben. Freut ihr euch schon auf den vierten "Matrix"-Film? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Action Press / United Archives GmbH "Matrix Revolutions" aus dem Jahr 2003 mit Keanu Reeves (l.) als Neo

Everett Collection/ActionPress Keanu Reeves als Neo in "Matrix Reloaded"

Getty Images Neil Patrick Harris in Los Angeles, März 2019

