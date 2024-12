Keira Knightley begeistert auf Red Carpet im "Matrix"-Stil

Keira Knightley (39) ist bei der Premiere ihrer neuen Netflix-Serie "Black Doves" in London erschienen. Am Dienstagabend betrat die Schauspielerin den roten Teppich am BFI Southbank zusammen mit ihren Co-Stars Ben Whishaw (44) und Sarah Lancashire. In einem auffälligen, vom Film Matrix inspirierten Look, bestehend aus einem langen schwarzen Ledermantel und einem Spitzenrock, zog Keira sämtliche Blicke auf sich. Auch weitere Cast-Mitglieder wie Andrew Koji und Omari Douglas waren anwesend und feierten die bevorstehende Veröffentlichung der spannenden Sendung.

Die Serie "Black Doves" handelt von Helen Webb, gespielt von Keira, einer liebevollen Ehefrau und Mutter, die als professionelle Spionin agiert. Seit zehn Jahren teilt sie die politischen Geheimnisse ihres Ehemannes mit der geheimnisvollen Organisation "Black Doves". Als ihr Liebhaber Jason ermordet wird, wendet sich ihre Spionagechefin Reed, dargestellt von Sarah, an Helens alten Freund Sam, gespielt von Ben, um sie zu schützen. Gemeinsam versuchen sie, die Hintergründe des Mordes aufzudecken und stoßen dabei auf eine weitreichende Verschwörung, die vom zwielichtigen Londoner Untergrund bis zu globalen Krisen reicht.

Fernab ihrer Karriere als Schauspielerin ist Keira Ehefrau und Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ehemann James Righton (41) hat sie zwei Töchter namens Edie und Delilah. Gegenüber Radio Times plauderte die Fluch der Karibik-Darstellerin jüngst über ihre Erfahrungen als Hollywoodstar mit zwei Kindern: "Man ist bei der Arbeit – plötzlich ruft das Kind an und man schaltet sofort um." Denn trotz ihrer beruflichen Verpflichtungen hat ihr Nachwuchs für Keira stets höchste Priorität.

Getty Images Jane Featherstone, Ben Whishaw, Sarah Lancashire, Keira Knightley, Joe Barton und Chris Fry, 2024

Keira Knightley mit Tochter Edie und Ehemann James Righton in New York

