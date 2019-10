Vom beliebten TV-Charakter zum großen Science-Fiction-Star? Im August verkündete Warner Bros., dass ein vierter Teil der "Matrix"-Reihe geplant sei. Eine Sensation, denn damit schlüpfen nach knapp 16 Jahren Pause des Science-Fiction-Movies die Hollywood-Stars Keanu Reeves (55) und Carrie-Anne Moss nochmal in ihre Rollen Neo und Trinity. Mit der restlichen Besetzung des futuristischen Streifens hielten sich die Filmemacher aber bislang bedeckt. Nun kam jedoch heraus, dass Neil Patrick Harris eine der begehrten Rollen in dem Action-Klassiker ergattert haben soll.

Laut Variety wurde bekannt gegeben, dass der beliebte TV-Darsteller zum Cast von "Matrix 4" gehöre. Welche Figur Harris genau übernehmen wird, blieb aber unter Verschluss. Bisher kennt man den 46-Jährigen vor allem als Barney Stinson in der Erfolgsserie "How I Met Your Mother". Außerdem spielte der Blondschopf neben Ben Affleck (47) und Rosamund Pike (40) einen tragenden Charakter in dem Kino-Hit "Gone Girl". Die Rolle in dem Mystery-Drama wird als sein erster Auftritt in einem großen Film-Franchise gesehen.

Nicht nur Neil Patrick Harris darf sich über einen Einsatz vor der Kamera für "Matrix 4" freuen. Auch Yahya Abdul-Mateen II (33) reichte seine Bewerbung als Darsteller in dem Science-Fiction-Epos bei den Produzenten ein – und hatte Erfolg! Der "Aquaman"-Star wird also schon bald bei den Dreharbeiten gesichtet werden.

Getty Images Neil Patrick Harris, "How I Met Your Mother"-Darsteller

Getty Images Neil Patrick Harris in Los Angeles, März 2019

Getty Images Neil Patrick Harris im Juni 2019

